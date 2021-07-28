Горняк22: Жителю Алтайского края грозит тюрьма за хранение конопли

528 граммов дикорастущей конопли нашли у жителя Алтайского края. Дело о хранении наркотических средств ушло в суд.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, в мае 2021 года житель Мамонтовского района нарвал 528 граммов дикорастущей конопли для личного пользования. Он пытался изготовить из растения наркотическое средство. Как уточняется, мужчина не преследовал цели продать его.

Прокуратура Мамонтовского района отправила дело в суд. Теперь он определит степень вины мужчины и меру ответственности. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Алтайская правда