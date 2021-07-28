ГОРНЯК22 29.07.2021
Алтайский край

Горняк22: В Бийске женщина выбросила с седьмого этажа свою маленькую дочь

Горняк22
17 часов Ago

В Алтайском крае мать выбросила грудного ребёнка из окна многоэтажки.

Трагедия произошла днём 27 июля. По данным Следкома Алтайского края, женщина выбросила из окна квартиры на седьмом этаже свою трёхмесячную дочь. А затем выпрыгнула сама.

Мать и ребёнок остались живы, но получили травмы. Их госпитализировали.

Следователи провели осмотр места происшествия. Известно, что женщина воспитывает двух малолетних детей и ей 33 года. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы произошедшего. Уголовное дело по признакам преступления «Покушение на убийство малолетнего» уже возбуждено.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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