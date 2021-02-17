Горняк22: Из Барнаула запустят прямые рейсы в Крым • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Горняк22: Из Барнаула запустят прямые рейсы в Крым

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Прямые рейсы из Барнаула в Крым и обратно будут выполнять в этом туристическом сезоне две авиакомпании: «Уральские авиалинии» и «Nordwind». Они уже открыли продажу билетов.

Как сообщили в барнаульском международном аэропорту имени Германа Титова, пассажиры могут воспользоваться субсидированным тарифом. Льготы распространяются на россиян в возрасте до 23 лет, женщин свыше 55 лет, мужчина от 60-ти, инвалидов I группы любого возраста и сопровождающих, инвалидов с детства II или III группы, сопровождающих ребенка-инвалида и многодетные семьи.

«Уральские авиалинии» начнут программу полетов с 1 мая. Полеты намерены осуществлять на Airbus А320.

Из Барнаула можно будет улететь в Симферополь по вторникам и субботам в 08:40, прилет — в 10:05. В обратном направлении самолеты будут летать по понедельникам и пятницам в 22:30, в Барнауле пассажиры окажутся на следующие сутки в 7:30.

«Nordwind» запустить рейсы с 5 июня на Boeing 737-800. Из краевой столицы отправиться на курорт можно будет по вторникам и субботам в 09:30, в Симферополе самолет приземлится в 10:35. Вылет из Симферополя намечен на понедельники и пятницы в 23:00, прилетать в Барнаул воздушное судно будет на следующие сутки в 08:15.

Во всех случаях указано местное время.

Алтайская правда

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