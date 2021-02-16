Горняк22: При пожаре в гаражном кооперативе в Барнауле пострадал мужчина • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

15 февраля утром в Барнауле поступило сообщение о возгорании в гаражно-строительном кооперативе на улице Солнечная Поляна. Огонь охватил один из боксов на третьем этаже.

Огнеборцам пришлось работать в условиях сильного задымления, также осложняла работу и непростая планировка здания. Пожар тушили 9 единиц техники и 34 специалиста.

Из опасной зоны были вынесены два газовых баллона и две ёмкости с горючей жидкостью.

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, огнем был поврежден автомобиль и вещи в гараже. Также получил отравление продуктами горения мужчина.

Барнаул

Алтайская правда