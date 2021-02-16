Горняк22: Шесть жителей Алтайского края обвиняются в сексуальном насилии над несовершеннолетними мальчиками • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Шесть жителей Алтайского края обвиняются в сексуальном насилии над несовершеннолетними мальчиками

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Завершено расследование уголовных дел в отношении шести жителей Алтайского края в возрасте от 32 до 62 лет. Они обвиняются в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

В период с 2013 по 2020 годы барнаулец знакомился с несовершеннолетними мальчиками и входил к ним в доверие. А после совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера.

Пользуясь тем, что потерпевшие дети находились в сложной жизненной ситуации, он путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям. Которые также совершали в отношении несовершеннолетних противоправные деяния. Всего пострадало шесть мальчиков в возрасте от 9 до 16 лет.

Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу, информирует Следком по Алтайскому краю.

Барнаул 

Алтайская правда

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