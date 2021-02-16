Горняк22: Стало известно, как чувствует себя после трагического ДТП министр культуры Алтайского края • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Стало известно, как чувствует себя после трагического ДТП министр культуры Алтайского края

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

После страшного ДТП, в котором погибла заместитель главы регионального министерства культуры Галина Кубрина, руководитель ведомства Елена Безрукова не вышла на работу. Сейчас она восстанавливается после операции.

По словам пресс-секретарь ведомства, слова которого приводит «ФедералПресс», Елена Безрукова пока еще на больничном после операции. Она чувствует себя не очень хорошо, поэтому работает из дома.

Должностные обязанности погибшей заместителя министра распределены между чиновниками ведомства.

29 января на трассе в Троицком районе в служебный автомобиль, в котором ехали министр культуры Алтайского края и двое ее подчиненных, врезался грузовик. Замминистра Галина Кубрина погибла, а другие потерпевшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Алтайская правда

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