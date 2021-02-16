Горняк22: Бывший алтайский руководитель по борьбе с коррупцией пойдет под суд за взятку • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего врио начальника ОЭБ и ПК УМВД России по Барнаулу. Он обвиняется в получение взятки в крупном размере.

В июле 2020 года сотрудники отдела экономической безопасности проводили проверку одного из предпринимателей, который подозревался в хранении и сбыте продукции без маркировки. У него были изъяты деньги и личные вещи. Чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности и вернуть имущество, мужчина через посредника обратился к временно исполняющему обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Барнаулу. Полицейский за взятку в 250 тыс. рублей пообещал решить данный вопрос.

В августе при получении взятки должностное лицо было задержано, информирует Следком по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия бывший полицейский своей вины не признал. Следователем наложен арест на имущество обвиняемого на сумму более 5 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому за содеянное грозит до 15 лет лишения свободы.

Алтайская правда