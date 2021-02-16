Горняк22: На Алтае пропагандист «истинного ислама» получил еще один срок • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Оказавшись в лечебно-исправительной колонии Алтайского края, уроженец Казани вновь принялся за старое. Начал пропагандировать идеологию запрещенной террористической организации. И даже попытался вовлечь в ее ряды новых членов из числа тех, кто отбывал вместе с ним наказание. Всё это обернулось для пропагандиста «истинного ислама» еще одним сроком и сменой режима на куда более суровый.

«Развил деятельность…»

Преступление 28-летнего Зокиржона И. было выявлено в мае 2019 года. Мужчина прямо в колонии принялся агитировать за запрещенное объединение, из-за которого уже лишился свободы.

– Осужденный прибыл в ЛИУ-1 с отметкой о том, что находится на профилактическом учете как склонный к преступлениям террористического характера и экстремистской направленности. Было установлено, что он входил в организацию, запрещенную Верховным судом РФ, – рассказал «АП» сотрудник УФСБ России по краю. – Приехав в ЛИУ, Зокиржон стал нарушать режим содержания по религиозным мотивам. Называл себя мусульманином, в связи с чем должен был совершать ежедневный намаз – пять молитв. Причем их чтение не привязано к конкретному времени, а зависит от положения солнца. Поэтому он молился в общем бараке даже после отбоя, нарушая порядок содержания и мешая остальным, что периодически создавало напряженную обстановку в отряде. Затем стал проповедовать радикальный ислам среди осужденных. Говорил о том, что он является приверженцем «истинного ислама», именно такого, какой исповедуют члены его организации.

Кроме того, в беседах с другими осужденными он стал рассказывать о том, что до сих пор считает себя активным членом международной террористической организации и от своих взглядов отказываться не намерен, несмотря ни на какие решения Верховного суда РФ.

Занимательные разговоры

Один из отбывавших наказание в колонии вместе с Зокиржоном, обратившись к оперативникам УФСИН, сообщил, что познакомился с ним в медицинско-санитарной части ЛИУ-1, где также находился еще один пациент. В процессе общения у соседей по палате сложились дружеские отношения.

И в какой-то момент Зокиржон начал проводить с ними беседы по поводу исламской веры. Затем продемонстрировал рукописную тетрадь, в которой, по его словам, содержались положения «истинного ислама». Заставлял всё это подробно изучать.

И двое осужденных даже записывали всю информацию, которую диктовал им «наставник» в заранее приготовленные тетради. А рассказывал он им о большом суде над всеми неверными, критиковал политические и экономические системы государств на примере России, США и стран Европы. И сообщил, что существует организация, целью которой является создание Всемирного халифата. Она, мол, придет к власти путем привлечения к «чистому исламу» большего числа сторонников. Заявлял, что в халифате будет присутствовать своя экономическая система, валюта. России и других государств существовать не будет, они будут в его составе.

Было еще много «увлекательных» разговоров. Зокиржон постоянно говорил о превосходстве мусульман над другими людьми. Также ставил задачи своим «подопечным» – им необходимо привлекать новых членов в организацию. Заявлял, что деятельность по пополнению рядов должна быть «не хаотичной, а систематической».

А потом мужчины узнали, что теперь они образуют новую ячейку запрещенного объединения. Испугавшись, что всё это приведет к дополнительному уголовному наказанию, решили обратиться в администрацию колонии, рассказать о деятельности «наставника».

31 мая 2019 года по решению администрации ЛИУ-1 Зокиржон был переведен в ШИЗО (штрафной изолятор) ЛИУ-1. Лишился возможности непосредственно контактировать с теми, кого уже счел завербованными. И стал фигурантом нового уголовного дела.

Цель – раскол в обществе

Известно, что задачей международной террористической организации, ряды которой Зокиржон хотел пополнить за счет заключенных алтайской колонии, является обеспечение всемирного государства, склонение немусульманского населения к принятию ислама, освоение идеологии данной организаци, основанной на учении о создании Всемирного халифата. Это, кстати, противоречит традиционному толкованию в исламе.

Общественная опасность данной террористической организации заключается в том, что ее члены несут в общество воинствующую исламскую пропаганду, сочетающуюся с нетерпимостью к другим религиям. Ведут активную вербовку сторонников и целенаправленную работу по внесению раскола в общество, что было сочтено судом террористической деятельностью.

А первые пять лет – в тюрьме

Зокиржон не признал свою деятельность преступной ни во время следствия, ни в суде. Тем не менее был признан виновным в склонении, вербовке и ином вовлечении людей к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, а также в публичном оправдании терроризма. По приговору 1-го Восточного окружного военного суда Зокиржону назначено 15 лет колонии строгого режима, первые пять из которых он проведет в тюрьме.

Мужчина обжаловал приговор. Недавно Апелляционный военный суд в Москве рассмотрел еще раз его дело. Оставил приговор без изменений. Теперь он вступил в законную силу.

Алтайская правда