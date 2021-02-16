Горняк22: Барнаульский врач объезжает страны мира и фотографирует местный колорит • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Что может быть лучше путешествий? Только путешествия в необычные места. В этом убежден Юрий Скоробогатов, врач барнаульской поликлиники «Здоровье». В свободное время он объезжает страны мира и фотографирует местный колорит.

На стенах поликлиники – около ста снимков с видами разных стран, сделанных Юрием. Пациенты удивляются, спрашивают, действительно ли он сам фотографировал? Настолько они профессиональны. На одних – красивые пейзажи из Венеции, на других – мегаполис Китая.

Увлечение Юрия началось еще в школьные годы, когда он взял в руки папин фотоаппарат:

– Тогда я снимал одноклассников. С ними же ночами в бане проявлял пленки и печатал снимки, потому что тогда не было фотолабораторий. Потом я подзаработал и купил свой первый «Зенит».

А спустя много лет, в 2010 году, Юрий снова взял в руки фотоаппарат, но уже зеркалку.

В основном снимает быт и культуру других стран:

– Это одна из причин, почему я езжу за границу, – чтобы увидеть что-то новое. Например в Макао построили мост 53 км длиной, из них 20 находятся под морем. Это поражает! Только представьте: трехполосное движение… а вид какой открывается. Сказка!

Или в Венеции ночью после сильного дождя снимал пустующую площадь Сан-Марко. Обычно она полна туристов.

– Я вышел сделать несколько фотографий. Нереальная вещь! Это можно сравнить только с пустующей Красной площадью в Москве – тоже большая редкость, – рассказывает Юрий.

Семейная традиция

Работает он врачом ультразвуковой диагностики. Его отец тоже всю жизнь посвятил медицине.

– Мы с младшим братом также отучились в медицинском. А теперь мои дети решили продолжить семейную традицию.

Сначала я выбрал неврологию, как папа. Но после окончания университета устроиться по диплому было невозможно. Тогда я пошел преподавать паталогическую физиологию в медуниверситете, потом выучился на дуплексное сканирование. Это узкая специальность, таких врачей в нашем крае немного, – добавляет Юрий.

Что не на слуху

Прежде чем отправиться в путешествие, Юрий по крупицам собирает информацию о месте, читает форумы с отзывами путешественников, изучает местную культуру. Но ко всему подготовиться нельзя. Неожиданности тоже случаются:

– Однажды мы с женой отправились в Кота-Кинабалу, это город в Малайзии. Сразу забронировали гостиницу. Она в пяти километ­рах от аэропорта. Мы прилетели ночью, валюты с собой было чуть-чуть, причем купюры остались с 2013 года. Мы направились к гостинице, и постепенно вдоль дороги стали появляться трущобы. Я насторожился. Решили вернуться в аэропорт. В здании появился Интернет, и мне пришло сообщение, что в гостинице нет ресепшна. Кстати, за всё время путешествий это был второй случай. Обычно он всегда есть в гостиницах. На телефон чуть позже пришла инструкция, к какой колонне здания гостиницы необходимо подойти, для того чтобы найти почтовый ящик, прислали пароль от ящика, а уже там лежал ключ от номера. Квест какой-то!

Неожиданности неизбежны, страна и менталитет другие – это и подкупает в таких путешествиях, – говорит Юрий.

Да и люди все разные. Не все хорошо относятся к туристам, по­этому бдительность не помешает.

– Как-то раз в барнаульском магазине увидел фотообои с Ватиканом. Захотелось повторить эту фотографию, и я поехал в путешествие. Фотографирую мост Святого Ангела, затем спускаюсь на набережную. Был глубокий вечер, темно. Слышу громкие звуки и смех компании. Афроамериканцы пили. Они уже заинтересовались мной, и проявляли агрессивность. Решил быстрее оттуда уйти. Потихоньку возвращаюсь к мосту Святого Ангела в надежде, что там будет проход. Лестница там действительно была, и я ушел. Но было жутковато.

Спустя какое-то время начал пересматривать любимый фильм «Римские каникулы». В нем есть сцена с дискотекой – как раз на том самом месте, где я был. Если бы присмотрелся раньше, то вспомнил бы этот момент», – добавляет фотограф.

Для начинающих

Начинать путешествие лучше с изучения сроков туристического сезона. Именно в это время ехать не нужно, так как это обойдется вам значительно дороже. Например, в январе – китайский Новый год, значит, спрос и цены вырастут в несколько раз.

– Много вещей лучше не брать, – советует Юрий. – Мы берем с собой два рюкзака: один с одеждой, другой с фототехникой. Только ручная кладь. Если вы боитесь самостоятельно путешествовать, то можно начать с пакетных туров, прочувствовать, комфортно вам это или нет. Немного изучить язык и тщательно продумать маршрут.

Кстати, ряд стран имеют для россиян безвизовый режим, но с особыми условиями. Не все люди об этом знают, и из-за этого возникают проблемы.

– Как-то раз мы приехали в Сингапур. Классный город, но я знаю людей, которые прилетели, а их развернули назад. Потому что в нем можно находиться только четверо суток, и то если прилететь из одной, а улететь в другую страну, – рассказывает Юрий.

Чтобы не случалось подобных инцидентов, нужно тщательно изучать особенности другой страны.

Вид отдыха

Помимо путешествий Юрий увлекается сельским хозяйством. В выходные он уезжает на поля, помогает друзьям гречиху выращивать. Этому увлечению, как и путешествиям, он посвятил ролики на своем ютуб-канале.

– Робко я пытаюсь снимать ролики, опыта в этом нет, но я сделал несколько пробных выпусков. Просмотров не так много, людей интересуют другие моменты, а не как попасть в столицу Брунея.

Но самое удивительное, что видео, как изготовить к трактору борону навесную (предназначенную для поверхностной обработки почвы) набрало 9 тысяч просмотров, – рассказывает Юрий.

Его часто спрашивают, как он всё успевает. А ответ прост: он так отдыхает.

– Каждого пациента нужно выслушать, вникнуть в его проблему. Если не отдыхать душой, то у врачей бывает эмоциональное выгорание. А для меня это настоящая смена деятельности, – считает Юрий.

Наталья АНДРОНОВА.

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История на Филиппинах

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С трудом уговорили полицию принять заявление. На офицерских должностях в участке оказались только женщины.

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Я спокойно улетел, а вор в итоге получил 12 лет».

Барнаул

Алтайская правда