Горняк22: Россия оказалась на втором месте по дешевизне бензина среди европейских стран

Бензин Фото: pixabay.com

По данным Росстата, с начала года цена на 95-й бензин в России выросла на 4,0%, а на дизельное топливо – на 2,4%. Рост цен на моторное топливо ожидается примерно на уровне инфляции

Россия заняла второе место среди 32 стран Европы по дешевизне бензина Аи-95, но по доступности топлива среди населения оказалась на 16-м месте, сообщает «РИА Новости».

«Россия заняла в рейтинге 16-е место между Италией и Казахстаном. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около тысячи литров 95-го бензина», – рассказали аналитики.

В этом рейтинге Россия оказалась выше Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран Восточной Европы. На первой строчке оказался Люксембург. Его жители могут купить 2,6 тысячи литров бензина на среднюю зарплату.

При этом по цене за один литр бензина и дизельного топлива Россию опередил только Казахстан. Там литр бензина Аи-95 стоит 34,3 рубля. В России – 49,1 рубля. Самое дешевое дизельное топливо также продается в Казахстане – 33,6 рубля за литр. В России один литр дизтоплива можно купить за 50 рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае цены на бензин и топливо средние по Сибири. В регионе за первый месяц лета цены выросли на 0,6%.

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