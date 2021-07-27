ГОРНЯК22 27.07.2021
Алтайский край

Горняк22: Чем известен новый начальник управления имущественных отношений Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Александр Теплов Фото: altairegion22.ru

Александр Теплов возглавит ведомство с 27 июля. До этого он занимал должность зама с приставкой и.о., а еще ранее работал в аппарате администрации Бийска

С 27 июля новым начальником управления имущественных отношений Алтайского края станет 36-летний Александр Теплов. До нового назначения он занимал должность заместителя начальника управления с октября 2019 года.

С 16 февраля 2021 года на него возложили временное исполнение обязанностей руководителя управления после ухода на пенсию его предшественницы Елены Зинковой.

Чем известен новый начальник управления имущественных отношений Алтайского края1 26 июля, 13:08

Начальником Алтайкрайимущества стал Александр Теплов

Вакантным место главы ведомства оставалось с февраля 2021 года. Тогда свой пост покинула Елена Зинкова – причиной ее ухода называлось достижение пенсионного возраста

Александр Владимирович Теплов родился 20 марта 1985 года. В 2007 году окончил Алтайский государственный технический университет им. Ползунова по специальности «мировая экономика». В 2010 году прошел профессиональную переподготовку в АлтГТУ им. И. И. Ползунова по программе «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ».

Трудовую деятельность Теплов начал в июле 2004 года в компании «Производственно-коммерческая фирма «Две линии» . Затем работал на заводе «Сибэнергомаш» в Барнауле.

Как сообщает «Бийский рабочий», на должности советника главы администрации города Николая Нонко, которую он занимал с 2012 года, Александр Теплов курировал вопросы развития Бийска в статусе наукограда и координацию взаимодействия предприятий научно-промышленного комплекса города по этому направлению.

Новый глава Алтайкрайимущества приходится сыном ранее осужденному экс-депутату АКЗС Ирине Тепловой. Напомним, в конце 2019 года ее признали виновной в растрате средств научно-производственного концерна (ФНПЦ) «Алтай» и приговорили к четырем годам условного лишения свободы, а также штрафу в размере 1 млн рублей.

До возбуждения уголовного дела женщина работала там директором. Сразу после вступления приговора в силу она покинула АКЗС и региональное отделение «Единой России».

ТОЛК

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