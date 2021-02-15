Горняк22: Более 20 бытовых пожаров произошли в Алтайском крае за сутки • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

На территории Алтайского края увеличилось количество бытовых пожаров. За последние 24 часа в регионе зарегистрировано 23 таких происшествия. Большая часть из них произошли в домах и квартирах граждан.

Как сообщает краевое МЧС, основные причины происшествий — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при использовании печного отопления, электрооборудования.

На увеличение ЧС влияют погодные условия, в регионе стояли довольно сильные морозы и граждане, стремясь обогреть жильё, порой, забывали о правилах пожарной безопасности.

В МЧС напомнили правила, которые необходимо соблюдать:

не курите в постели;

не позволяйте детям играть с пожароопасными предметами;

не оставляйте без присмотра горящие печи и включенные электроприборы;

не перегружайте электропроводку;

тщательно следите за печным отоплением и электрооборудованием.

Фото из архива пресс-службы МЧС по краю

Пожар

Алтайская правда