Горняк22: Более 20 бытовых пожаров произошли в Алтайском крае за сутки • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

На территории Алтайского края увеличилось количество бытовых пожаров. За последние 24 часа в регионе зарегистрировано 23 таких происшествия. Большая часть из них произошли в домах и квартирах граждан.
Как сообщает краевое МЧС, основные причины происшествий — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при использовании печного отопления, электрооборудования.
На увеличение ЧС влияют погодные условия, в регионе стояли довольно сильные морозы и граждане, стремясь обогреть жильё, порой, забывали о правилах пожарной безопасности.
В МЧС напомнили правила, которые необходимо соблюдать:
- не курите в постели;
- не позволяйте детям играть с пожароопасными предметами;
- не оставляйте без присмотра горящие печи и включенные электроприборы;
- не перегружайте электропроводку;
- тщательно следите за печным отоплением и электрооборудованием.
Фото из архива пресс-службы МЧС по краю
Пожар