Горняк22: Более 20 бытовых пожаров произошли в Алтайском крае за сутки • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Более 20 бытовых пожаров произошли в Алтайском крае за сутки

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

На территории Алтайского края увеличилось количество бытовых пожаров. За последние 24 часа в регионе зарегистрировано 23 таких происшествия. Большая часть из них произошли в домах и квартирах граждан.

Как сообщает краевое МЧС, основные причины происшествий — неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при использовании печного отопления, электрооборудования.

На увеличение ЧС влияют погодные условия, в регионе стояли довольно сильные морозы и граждане, стремясь обогреть жильё, порой, забывали о правилах пожарной безопасности.

В МЧС напомнили правила, которые необходимо соблюдать:

  • не курите в постели;
  • не позволяйте детям играть с пожароопасными предметами;
  • не оставляйте без присмотра горящие печи и включенные электроприборы;
  • не перегружайте электропроводку;
  • тщательно следите за печным отоплением и электрооборудованием.

Фото из архива пресс-службы МЧС по краю

Пожар 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Змеиногорск: Какого числа в 2021 году будут праздновать китайский Новый год и как он пройдет

Фев 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Росгвардейцы задержали барнаульца, который напал на администратора в баре

Фев 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Полицейские задержали банду наркокурьеров в Рубцовске

Фев 15, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Змеиногорск: Какого числа в 2021 году будут праздновать китайский Новый год и как он пройдет

Фев 15, 2021
Общество

Горняк22: Три участка алтайской трассы будет перекрыто из-за движения военных колонн

Фев 15, 2021
Общество

Горняк22: Форсаж по-алтайски. Опасный дрифт в центре Барнаула попал на видео

Фев 15, 2021
Алтайский край

Горняк22: Более 20 бытовых пожаров произошли в Алтайском крае за сутки

Фев 15, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar