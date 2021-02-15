Горняк22: Росгвардейцы задержали барнаульца, который напал на администратора в баре • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Росгвардейцы задержали барнаульца, который напал на администратора в баре

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

Накануне на пульт вневедомственной охраны Новоалтайска поступило тревожное сообщение из бара, который расположен на улице Прудской. К зданию проследовал экипаж группы задержания Росгвардии.

Администратор бара рассказала прибывшим сотрудникам, что в помещение зашел ее экс-муж и стал требовать деньги. После отказа он оттолкнул ее, выхватил из кассы денежные средства в размере 7 тысяч рублей и скрылся.

Росгвардейцы приступили к поиску грабителя. Спустя некоторое время во дворе одного из многоэтажных домов мужчина был задержан.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Похищенные денежные средства изъяты в полном объеме, сообщает пресс-служба Росгвардии по краю.

Барнаул 

Алтайская правда

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