Горняк22: Полицейские задержали банду наркокурьеров в Рубцовске • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

Полицейские в Рубцовске задержали группу лиц, участники которой подозреваются в сбыте крупнооптовых и мелких партий наркотических средств. Банда наркокурьеров делали тайники-закладки.

У торговцев изъяли неизвестное вещество, которое было направлено на исследование. В результате экспертизы выяснилось, что речь идет о наркотиках N-метилэфедрон.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В рамках расследования были проведены обыски, в ходе которых изъят упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, банковские карты.

В настоящее время подозреваемые дают признательные показания, ведется сбор доказательств, передают ГУ МВД по Алтайскому краю.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Новости Рубцовска

Алтайская правда