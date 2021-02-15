Горняк22: Полицейские задержали банду наркокурьеров в Рубцовске • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

Полицейские в Рубцовске задержали группу лиц, участники которой подозреваются в сбыте крупнооптовых и мелких партий наркотических средств. Банда наркокурьеров делали тайники-закладки.
У торговцев изъяли неизвестное вещество, которое было направлено на исследование. В результате экспертизы выяснилось, что речь идет о наркотиках N-метилэфедрон.
По данным фактам возбуждены уголовные дела. В рамках расследования были проведены обыски, в ходе которых изъят упаковочный материал, весы, сотовые телефоны, банковские карты.
В настоящее время подозреваемые дают признательные показания, ведется сбор доказательств, передают ГУ МВД по Алтайскому краю.
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
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