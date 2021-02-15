Горняк22: В Барнауле ликвидировали коммунальную аварию • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

В Барнауле устранили коммунальную аварию на пересечении улиц Попова и Гущина. Повреждение на водоводе диаметром 400 мм произошло еще вечером 13 февраля. Днем 14 февраля водоканал заявил о полной ликвидации. Подача воды возобновлена.

Как рассказали в городской администрации, последствия выхода воды на дорогу устранили с помощью техники МБУ «Автодорстрой».

На данный момент проезжую часть, трамвайные пути и тротуар очистили от наледи. Сообщалось, что холодное водоснабжение было ограничено по адресу: ул. Попова, 14б, жилые дома под отключение не попали.

Барнаул

Алтайская правда