Горняк22: В Барнауле ликвидировали коммунальную аварию • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: В Барнауле ликвидировали коммунальную аварию

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

В Барнауле устранили коммунальную аварию на пересечении улиц Попова и Гущина. Повреждение на водоводе диаметром 400 мм произошло еще вечером 13 февраля. Днем 14 февраля водоканал заявил о полной ликвидации. Подача воды возобновлена.

Как рассказали в городской администрации, последствия выхода воды на дорогу устранили с помощью техники МБУ «Автодорстрой».

На данный момент проезжую часть, трамвайные пути и тротуар очистили от наледи. Сообщалось, что холодное водоснабжение было ограничено по адресу: ул. Попова, 14б, жилые дома под отключение не попали.

Барнаул 

Алтайская правда

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