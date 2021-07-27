Горняк22: Холодильник стал причиной пожара в одной из квартир Барнаула

Накануне вечером в Барнауле по улице Деповской произошел пожар в квартире на третьем этаже. Пожарным пришлось эвакуировать жильцов.

Дым стремительно распространялся на верхние этажи пятиэтажного жилого дома, и прибывшие пожарные стали немедленно эвакуировать людей из опасной зоны. Так, три звена газодымозащитной службы вывели на улицу 6 человек.

Как пишет региональное ГУ МЧС, пожар удалось оперативно потушить. По предварительной информации, в квартире загорелся холодильник.

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Барнаул

Алтайская правда