Горняк22: Холодильник стал причиной пожара в одной из квартир Барнаула
Накануне вечером в Барнауле по улице Деповской произошел пожар в квартире на третьем этаже. Пожарным пришлось эвакуировать жильцов.
Дым стремительно распространялся на верхние этажи пятиэтажного жилого дома, и прибывшие пожарные стали немедленно эвакуировать людей из опасной зоны. Так, три звена газодымозащитной службы вывели на улицу 6 человек.
Как пишет региональное ГУ МЧС, пожар удалось оперативно потушить. По предварительной информации, в квартире загорелся холодильник.
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Барнаул