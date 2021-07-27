Горняк22: Жительница Алтайского края набрала кредитов на миллион и отдала мошенникам

Жительницу Алтайского края обманом вынудили взять несколько кредитов на сумму более 1,2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Жительница краевой столицы 1955 года рождения стала очередной жертвой дистанционного преступления. Ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. По его словам, на имя женщины было подано множество заявок на оформление кредитов в разных банках. Фальшивый сотрудник банка внушил ей необходимость самой оформить эти кредиты на себя, а деньги перевести на «безопасные» номера банковских карт и телефонов, которые он ей скажет.

В итоге женщина несколько дней ходила по разным банкам Барнаула, под диктовку мошенника оформляла кредиты и переводила деньги. Когда сумма по кредитам уже превысила 1,2 млн рублей, женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Еще раз напоминаем читателям: не поддерживайте разговор с незнакомыми людьми, которые представляются сотрудниками банков и полиции; не совершайте никаких финансовых операций под диктовку незнакомцев; не перечисляйте деньги на незнакомые телефоны и банковские карты.

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Барнаул

Алтайская правда