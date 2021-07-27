Горняк22: Четыре лесных пожара было потушено за выходные в Алтайском крае

В минувшие выходные, в 23 по 25 июля, в Алтайском крае было ликвидировано четыре лесных пожара. Общая площадь возгорания составила 0,18 га.

По оперативным данным Региональной диспетчерской службы Минприроды Алтайского края от пожаров пострадали следующие районы края: Топчихинский, Михайловский, Волчихинский и Новичихинский. Информация о возгорании поступила с пожарно-наблюдательных вышек и от бдительных граждан. В тушении было задействовано 18 работников ПХС, 9 автоцистерн и 2 трактора.

Из-за аномально жаркой погоды в Алтайском крае сохраняется высокий уровень пожарной опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Алтайский край надвигается грозовой фронт

Пожар | Волчихинский район | Топчихинский район | Новичихинский район | Михайловский район

Алтайская правда