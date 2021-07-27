Горняк22: В Барнауле ищут велосипедистку, которая столкнулась с ребенком на самокате

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает очевидцев происшествия на дороге, в результате которого столкнулись ребенок на самокате и женщина на велосипеде.

ДТП случилось 24 июля около 9 вечера на улице Попова, в районе дома 66. Произошло столкновение 5-летнего мальчика, который ехал на самокате, с женщиной на велосипеде.

После дорожного происшествия женщина оставила место ДТП. Мальчик получил травмы, ему была оказана медицинская помощь, он госпитализирован.

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает женщину, причастную к данному происшествию. Горожан, располагающих какой-либо информацией, просят позвонить в дежурную группу по телефону 391–090.

Барнаул

Алтайская правда