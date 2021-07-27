ГОРНЯК22 27.07.2021
Алтайский край

Горняк22: 15-летнего подростка из Бийска будут судить за кражу денег с банковской карты

Горняк22
6 часов Ago

Завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Бийска. Он нашел банковскую карту и снял с нее порядка полутора тысячи рублей.

В апреле подросток нашел в одном из торговых центров Бийска банковскую карту, принадлежащую местному жителю. Несовершеннолетний приобрел, используя карту, принадлежности для курения и продукты питания на 1500 рублей.  Владелец узнал о снятии денег, когда зашел в мобильное приложение. После чего он заблокировал карту.

В ходе предварительного следствия подросток вину  признал и возместил материальный ущерб. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СК по Алтайскому краю. 

Новости Бийска 

Алтайская правда

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