Горняк22: 15-летнего подростка из Бийска будут судить за кражу денег с банковской карты

Завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего жителя Бийска. Он нашел банковскую карту и снял с нее порядка полутора тысячи рублей.

В апреле подросток нашел в одном из торговых центров Бийска банковскую карту, принадлежащую местному жителю. Несовершеннолетний приобрел, используя карту, принадлежности для курения и продукты питания на 1500 рублей. Владелец узнал о снятии денег, когда зашел в мобильное приложение. После чего он заблокировал карту.

В ходе предварительного следствия подросток вину признал и возместил материальный ущерб. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СК по Алтайскому краю.

Новости Бийска

Алтайская правда