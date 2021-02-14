Горняк22: Неравнодушный барнаулец помог задержать пьяного нарушителя за рулем • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Неравнодушный барнаулец помог задержать пьяного нарушителя за рулем

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Житель Барнаула обратил внимание на опасное движение одного из автомобилей на дороге. Он сообщил об этом сотрудникам ГИБДД, и в результате был задержан нетрезвый водитель, ранее уже лишенный прав управления.

Барнаулец, проезжая по улице Малахова, заметил, что один из автомобилей хаотично двигается по проезжей части. Мужчина предположил, что, возможно, водитель автомобиля Mitsubishi Lancer находится в состоянии алкогольного опьянения или ему стало плохо. Он стал ехать за транспортным средством и увидел, что на улице Власихинской водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

После этого бдительный мужчина сразу же обратился к сотрудникам ДПС, которые проезжали неподалеку. Полицейские подошли к водителю и поняли, что он нетрезв. Его выдавали запах алкоголя и невнятная речь. Освидетельствование на состояние алкогольного опьянения подтвердило их предположение.

Также выяснилось, что 54-летний водитель ранее уже был лишен права управления транспортным средством. Нарушитель доставлен в отдел полиции, а его автомобиль помещен на спецстоянку. По данному факту проводится проверка.

ГУ МВД России по Алтайскому краю обращается к  жителям: если вы стали невольными свидетелями нарушения ППД, то можете позвонить в дежурную часть по телефону 391–090. 

Барнаул 

Алтайская правда

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