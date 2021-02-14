Горняк22: Пьяный житель алтайского села пытался заживо сжечь супругу и дочь • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Пьяный житель алтайского села пытался заживо сжечь супругу и дочь

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Житель Алтайского края хотел заживо сжечь свою сожительницу и двухлетнюю дочь. В региональном управлении СКР сообщили, что в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью».

По информации ведомства, 10 февраля в одном и сел Михайловского района между супругами произошел конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина облил сожительницу и комнату дома, в которой находилась 2-летняя дочь бензином. Затем он поджег их. К счастью, ему не удалось довести свой план до конца. Женщине удалось потушить вспыхнувшее пламя на себе, а затем в комнате дома.

44-летний мужчина заключен под стражу. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и мотив преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Михайловский район 

Алтайская правда

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