Горняк22: Завскладом детского сада в Барнауле судят за коррупцию • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Завскладом детского сада в Барнауле судят за коррупцию

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Бывшую сотрудницу детского сада  в Барнауле судят за коррупционные схемы. В течение нескольких лет заведующая складом продуктов дошкольного учреждения  действовала в интересах одного из поставщиков.

Как передает региональный Следком, женщина  в период с октября 2017 по июнь 2019 года брала деньги от директора одной из компаний за то, чтобы именно с этой организацией детский сад заключал договор на поставку продуктов питания.

За свои услуги завскладом получила наличными сумму в размере около 178 тысяч рублей. В ходе следствия сотрудница детского сада дала признательные показания.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.

Барнаул 

Алтайская правда

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