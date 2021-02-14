Горняк22: Аферисты продолжают обманывать жителей Алтайского края по одной и той же схеме • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Аферисты продолжают обманывать жителей Алтайского края по одной и той же схеме

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Аферисты под видом сотрудников безопасности одного из банков продолжают обманывать жителей Алтайского края. На этот раз они позвонили жительнице села Березовка Первомайского района и сообщили, что с ее счетами проводятся подозрительные операции по оформлению на ее имя кредита.

Как информирует ГУ МВД по краю, незнакомец предложил ей проехать в ближайший офис, расположенный в городе Новоалтайске. В результате она оформила на себя кредит. Причем мошенники сообщили, что наблюдают за ее действиями и сотрудников банка по видеокамерам, они попросили не сообщать о происходящем банковским работникам.

Когда женщине отказали в кредите, неизвестные попросили мужа обратиться в банк, к другому оператору, на что доверчивая женщина согласилась. Муж в этом же офисе оформил на себя кредит в размере 110 тысяч рублей.

Затем он с супругой отправился в ближайший торговый центр и через банкомат перечислил денежные средства на указанные по телефону злоумышленниками. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Алтайская правда

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