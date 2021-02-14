Горняк22: Аферисты продолжают обманывать жителей Алтайского края по одной и той же схеме • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Аферисты под видом сотрудников безопасности одного из банков продолжают обманывать жителей Алтайского края. На этот раз они позвонили жительнице села Березовка Первомайского района и сообщили, что с ее счетами проводятся подозрительные операции по оформлению на ее имя кредита.

Как информирует ГУ МВД по краю, незнакомец предложил ей проехать в ближайший офис, расположенный в городе Новоалтайске. В результате она оформила на себя кредит. Причем мошенники сообщили, что наблюдают за ее действиями и сотрудников банка по видеокамерам, они попросили не сообщать о происходящем банковским работникам.

Когда женщине отказали в кредите, неизвестные попросили мужа обратиться в банк, к другому оператору, на что доверчивая женщина согласилась. Муж в этом же офисе оформил на себя кредит в размере 110 тысяч рублей.

Затем он с супругой отправился в ближайший торговый центр и через банкомат перечислил денежные средства на указанные по телефону злоумышленниками. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Алтайская правда