Горняк22: ДТП на рельсах заблокировало движение трамваев в Барнауле • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: ДТП на рельсах заблокировало движение трамваев в Барнауле

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Днем 13 февраля в Барнауле два легковых автомобиля столкнулись на рельсах. Это произошло на улице Челюскинцев. В результате аварии было перекрыто движение электротранспорта.

В результате трамваи не смогли проехать в обе стороны. Пассажиры были вынуждены идти пешком. По словам очевидцев, на трамвайные пути иномарка вылетела после столкновения с другим автомобилем.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники Аваркома.

Фото из паблика Барнаул22

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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