Горняк22: Названы главные страхи путешественников во время пандемии • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Большая часть туристов готова отправиться в поездку в первые три месяца после снятия ограничений. Данные подготовили специалисты провайдера IT-услуг Amadeus по результатам глобального опроса путешественников из разных стран мира.

Согласно результатам, путешествовать готовы 71% участников опроса. Однако 95% согласны, что испытывают различные опасения в связи с поездками.

Самый основной страх — туристы боятся повышенного риска заражения коронавирусом. Такой ответ дали порядка 43% респондентов. Чуть меньше – 39% – опасаются введения карантина вдали от дома. В числе опасений также вероятность попасть в вынужденную изоляцию.

Каждый третий участник опроса заявил, что пандемия привила страх перед скоплением людей на вокзалах и аэропорта. В частности, туристы недовольны также снижением качества жизни в связи с ограничениями (средства защиты, соцдистанция).

Опрос показал, что они хотели бы активнее взаимодействовать с поставщиками туристических услуг и отелями. Главное — получать правдивую информацию. Путешественники также хотят получить так называемый цифровой комфорт, то есть иметь больше доступа на телефоне пишет tourdom.

Алтайская правда