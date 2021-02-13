Горняк22: На Кипре поймали и вновь отправили за решетку алтайского следователя-маньяка • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

На Кипре после четырех дней поисков задержан сбежавший из тюрьмы бывший алтайский следователь-насильник. Он прятался в заброшенной вилле. Побег преступника вызвал общественный резонанс в стране. Местные жители опасались, что могут стать очередной жертвой «улыбающегося маньяка» как его здесь называют.

Мужчина сбежал 8 февраля из Центральной тюрьмы в Никосии. Он подкараулил, когда для машины с продуктами открылись тюремные ворота, и вырвался на свободу. Однако беглеца задержали и доставили в пункт полиции. Но он сбежал и оттуда, потеряв по дороге ботинок.

К поискам подключились не только правоохранительные органы, но и местные жители. В конце концов его нашли в вилле в поселке Доганкёй.

В загородном доме уже год никто не жил, и за ним присматривал сосед. При осмотре виллы полицейские обнаружили одну из комнат запертой. Когда они взломали дверь, то обнаружили там беглеца.

Теперь бывшего алтайского следователя ждет наказание за побег. Ранее он был приговорен к четырем годам лишения свободы за нападение на девушку. Половину срока он уже отсидел в кипрской тюрьме, что толкнуло его к побегу, пока неизвестно, пишут «Новости Горного Алтая».

Напомним, в 2015 году экс-следователь из Республики был приговорен к 6 годам тюрьмы за четыре изнасилования и четыре покушения. После своего освождения по УДО в Барнауле он надругался над девушкой и был объявлен в федеральный розыск. Насильник скрывался на Кипре, где вновь попал в тюрьму за грабеж и нападение на женщину.

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Алтайская правда