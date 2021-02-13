Горняк22: Пожар произошел в 15-этажном доме в Барнауле. Спасли 11 человек • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Пожар произошел в 15-этажном доме в Барнауле. Спасли 11 человек

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Днем 12 февраля произошел пожар в 15-этажном многоквартирном жилом доме по улице Попова, 93. Огонь охватил квартиру на 12-м этаже. Во время ликвидации возгорания спасли 11 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, сообщение поступило огнеборцам в 11:40. Когда пожарные приехали к дому, увидели густой дым из окон квартиры на 12-м этаже. В самой квартире открытым огнем горели домашние вещи на площади около 12 квадратных метров.

Из задымленных помещений спасли 11 человек. На тушение было подано два ствола «Б», один из них с автоколенчатого подъемника. По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. Причина случившегося устанавливается.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Барнаул | Пожар 

Алтайская правда

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