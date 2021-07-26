Горняк22: Алтайскому стрелку на Олимпиаде не хватило всего полбалла для выхода в финал

Сергей Каменский Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Только один российский спортсмен сумел пройти в восьмерку финалистов в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров

Бронзовый призер Олимпиады 2016 года Владимир Масленников занял восьмое место в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает ТАСС.

Второму российскому стрелку, уроженцу Алтайского края Сергею Каменскому не удалось преодолеть порог выхода в финал – он занял десятое место, для того, чтобы войти в финалисты, ему не хватило всего полбалла.

Первое место занял спортсмен из США Уильям Шейнер, второе – Шэн Лихао из КНР, третье – так же спортсмен из КНР Ян Хаожань.

Добавим, что на счету 33-летнего Каменского две победы на чемпионате мира (в 2018 году), серебро Олимпиады (в 2016 году), также алтайский спортсмен является семикратным чемпионом Европы.

ТОЛК