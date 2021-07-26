Горняк22: Алтайский край оказался третьим по числу жителей с психическими расстройствами

Депрессия. Усталость Фото: pixabay.com

Минздрав разделил статистику по регионам с психическими расстройствами и расстройствами, связанными с употреблением (зависимостью) от алкоголя

Среди регионов, которые, по данным Минздрава РФ, лидируют по психическим расстройствам и расстройствам поведения из расчета на 100 тысяч жителей, выделяется Чукотский автономный округ – 100012,3, Еврейская автономная область – 6537,6, а также Алтайский край – 5834,9, говорится в статистическом сборнике Минздрава РФ за 2020 год, данные которого приводит РИА «Новости».

Меньше всего таких людей проживает в Чечне, где этот показатель равен 1555,6, а также в Ингушетии – 1674,6, и в столице России – 2005,5.

Кроме того, в Минздраве выявили регионы, где психические расстройства связаны с употреблением алкоголя – среди таких названы Чукотский и Ненецкий автономные округа и Сахалинская область.

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