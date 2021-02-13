Горняк22: Не смогли удержаться. Алтайские сельчане пошли охотиться на зайцев, а убили косулю • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Не смогли удержаться. Алтайские сельчане пошли охотиться на зайцев, а убили косулю

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

В Шипуновском районе полицейские задержали двух браконьеров. Мужчины пошли охотиться на зайцев, но увидев косулю, решили сделать это животное своим трофеем.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что отстрел совершили два местных жителя на снегоходе. Изначально мужчины намеривались пострелять зайцев, так как у них не было лицензии на добычу диких животных. Но когда увидели косулю, по словам браконьеров, сработал инстинкт охотника, и они застрелили животное.

У подозреваемых были изъяты два охотничьих ружья, снегоход и мясо косули. Сумма нанесенного ущерба составила 120 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Шипуновский район 

Алтайская правда

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