Горняк22: В Алтайском крае предъявлено обвинение в халатности руководителю жилищного управления • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Следственными органами СК предъявлено обвинение начальнику КГКЗ «Региональное жилищное управление». Он обвиняется в халатности при обеспечении жильем детей-сирот.

По данным следствия, в 2020 году из федерального и краевого бюджетов региону было выделено на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, более 1 млрд 211 млн рублей.

Осваивая выделенные деньги, начальник регионального жилищного управления давал указания своим сотрудникам осуществлять закупочные процедуры только в крупных городах, где на рынке отсутствовало необходимое количество объектов недвижимости. При этом для приобретения жилья не рассматривались остальные 75 муниципальных образования. В результате из стоящих в очереди 757 детей-сирот жилые помещения получили лишь 247 человек. А сумма освоенных денежных средств составила около 384 млн рублей – всего лишь 32%.

В результате халатного отношения чиновника к своим обязанностям были нарушены конституционные права детей-сирот.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. По месту жительства и работы обвиняемого проведены обыски, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Алтайская правда