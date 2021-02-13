Горняк22: Арестован председатель алтайского кооператива по делу о гибели четырех человек • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

По ходатайству следователя СК по Алтайскому краю в отношении председателя СПК им. Фрунзе, по вине которого погибли 4 работника, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как уже сообщала «Алтайская правда», на этой неделе в маленьком алтайском селе под снежную лавину попали восемь человек. Четверо погибли, один в тяжелом состоянии находится в реанимации Заринской ЦГБ, у троих — легкие травмы, им даже помощь медиков не понадобилась.

Мужчина обвиняется в нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть людей. По данным следствия, из-за ненадлежащего обеспечения обвиняемым соблюдения техники безопасности 8 февраля при сходе снежной массы с крыши зернохранилища погибло 4 работника предприятия.

Следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Напомним, весь день 8 февраля в Смазнево работали представители власти и краевой инспекции по труду, спасатели, психологи, следователи. Следком региона уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Заринский район

Алтайская правда