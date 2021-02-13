Горняк22: Коронавирус в Алтайском крае сдает позиции, но смертность на прежнем уровне • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае в течение февраля постепенно снижается количество новых случаев заболевания коронавирусом, выявляемых за сутки. Но, к сожалению, смертность среди инфицированных остается на прежнем уровне. Примерно одинаковы показатели тяжелобольных пациентов и подключенных к аппаратам ИВЛ.

В целом, по данным оперштаба на 12 февраля, за последние 24 часа в регионе подтверждено еще 170 диагнозов COVID-19. Вылечились 146 пациентов. Умерли 15 инфицированных. В 13 случаях коронавирусная инфекция стала непосредственной причиной смерти.

С начала пандемии в крае зарегистрировано 41 тыс. 128 заболевших коронавирусом. Из этого числа уже выздоровели 36 тысяч 751 человек, умерли 2129 пациентов (от ковида – 1338).

Продолжают лечение в госпиталях 1 тыс. 653 инфицированных и 591 пациент с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Также есть жители региона, которые лечатся на дому.

В 363 случаях болезнь протекает тяжело. Находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких 95 человек.

Новые случаи коронавируса за сутки выявлены:

Барнаул – 46,

Рубцовск – 16,

Бийск – 14,

Славгород – 12,

Поспелихинский район – 7,

Яровое — 6,

Локтевский район – 6,

Завьяловский — 5,

Ребрихинский район – 5,

Алейский район — 4,

Михайловский район — 4,

Шипуновский район — 4,

Алейск — 3,

Бийский район — 3,

Косихинский район — 3,

Павловский район — 3,

Родинский район — 3,

Камень-на-Оби — 2,

Благовещенский район — 2,

Зональный район — 2,

Краснощековский район — 2,

Кулундинский район — 2,

Новичихинский район — 2,

Рубцовский район — 2,

Советский район — 2,

Угловский район — 2,

Волчихинский район — 1,

Егорьевский район — 1,

Змеиногорский район — 1,

Ключевской район — 1,

Курьинский район — 1,

Табунский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Троицкий район — 1.

Алтайская правда