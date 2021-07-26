Горняк22: 341 куст мака нашли на огороде алтайского пенсионера сотрудники полиции
В Егорьевском районе сотрудники полиции задержали 63-летнего местного жителя по подозрению в незаконном культивировании мака.
В ходе оперативно-профилактической операции участковый полиции во дворе одной из усадеб в селе Новоегорьевское обнаружил посадки мака. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Привлеченные к экспертизе агрономы определили, что грядки не дикие, а за ними ухаживали.
В ходе осмотра изъят 341 куст растения. Согласно заключению эксперта все они относятся к содержащим наркотические средства.
В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело. Мужчина признался, что сеял и возделывал мак, специально не полол грядки, чтобы маскировать кусты.
Как пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю, в отношении «огородника» избрана мера пресечения – подписка о невыезде.
Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Егорьевский район