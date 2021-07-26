Горняк22: 341 куст мака нашли на огороде алтайского пенсионера сотрудники полиции

В Егорьевском районе сотрудники полиции задержали 63-летнего местного жителя по подозрению в незаконном культивировании мака.

В ходе оперативно-профилактической операции участковый полиции во дворе одной из усадеб в селе Новоегорьевское обнаружил посадки мака. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Привлеченные к экспертизе агрономы определили, что грядки не дикие, а за ними ухаживали.

В ходе осмотра изъят 341 куст растения. Согласно заключению эксперта все они относятся к содержащим наркотические средства.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело. Мужчина признался, что сеял и возделывал мак, специально не полол грядки, чтобы маскировать кусты.

Как пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю, в отношении «огородника» избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Егорьевский район

Алтайская правда