Горняк22: В Камне-на-Оби украли деньги из церковного ящика для пожертвований

Сотрудники полиции Камня-на-Оби разыскивают злоумышленников, которые похитили деньги в местной церкви. Воры не погнушались и забрали всю сумму из ящика для пожертвований.

Происшествие произошло в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Декабристов. В ночь на 22 июля воры взломали окно и проникли в помещение церкви, пишут «Каменские известия».

Они сломали запорное устройство на ящике для пожертвований и забрали все деньги, которые там были.

По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.

Фото: «Каменские известия»

Новости Камня-на-Оби

Алтайская правда