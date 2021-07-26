Горняк22: В Камне-на-Оби украли деньги из церковного ящика для пожертвований
Сотрудники полиции Камня-на-Оби разыскивают злоумышленников, которые похитили деньги в местной церкви. Воры не погнушались и забрали всю сумму из ящика для пожертвований.
Происшествие произошло в церкви Покрова Пресвятой Богородицы на улице Декабристов. В ночь на 22 июля воры взломали окно и проникли в помещение церкви, пишут «Каменские известия».
Они сломали запорное устройство на ящике для пожертвований и забрали все деньги, которые там были.
По данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие.
Фото: «Каменские известия»
Новости Камня-на-Оби