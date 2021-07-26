Горняк22: 180 тонн подкарантинного лука пытались провезти через алтайскую границу

С 14 по 23 июля на границе в Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском районах задержали продукцию с фитосанитарным риском. Так, не был допущен въезд 180 тонн лука, 56 тонн арбузов, 32 тонны сухофруктов и орехов и 7 тонн другой подкарантинной продукции.

Инспекторы регионального Управления Россельхознадзора установили, что продукцию пытались ввезти в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов и недостоверных сведений о грузополучателях и местах выгрузки.

За указанный период на российско — казахстанском участке государственной границы РФ выявлено 16 случаев нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе 275 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана.

Все грузы возвращены отправителям, виновные привлечены к административной ответственности.

Алтайская правда