ГОРНЯК22 26.07.2021
Алтайский край

Горняк22: 180 тонн подкарантинного лука пытались провезти через алтайскую границу

Горняк22
49 минут Ago

С  14 по 23 июля на границе  в Кулундинском, Рубцовском и Третьяковском  районах задержали продукцию с фитосанитарным риском. Так, не был допущен въезд  180 тонн лука, 56 тонн арбузов, 32 тонны сухофруктов и орехов и 7 тонн другой подкарантинной продукции.

Инспекторы регионального  Управления Россельхознадзора установили, что продукцию пытались ввезти в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов и  недостоверных сведений о грузополучателях и местах выгрузки.

За указанный период на российско — казахстанском участке государственной границы РФ выявлено 16 случаев нарушения фитосанитарного законодательства при ввозе 275 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана.

Все грузы возвращены отправителям, виновные привлечены к административной ответственности.

Алтайская правда

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