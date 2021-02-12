Горняк22: Жительница Барнаула перечислила лже-кавалеру Ричарду миллион рублей • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Жительница Барнаула перечислила лже-кавалеру Ричарду миллион рублей

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Некий Ричард жестоко обманул 53-летнюю жительницу Барнаула. В результате она лишилась более 1 млн рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, со странным мужчиной женщина познакомилась в социальной сети. Он представился Ричардом, сказал, что работает врачом и живет за границей.

Во время переписки дама обмолвилась, что у нее есть свой земельный участок в живописном месте. Эту землю она собиралась продать. В ответ кавалер начал ее отговаривать. Заявил, что у него есть 300 тыс. долларов, и они могли бы вместе построить на этой территории туристическую базу.

Женщина поверила в красивую сказку. Но вдруг предприимчивый жених поставил условие: чтобы подготовиться к строительству, надо перечислить сначала деньги на его счет. Объяснял это разными расходами, к примеру, таможенным сбором.

Ничего не подозревающая горожанка перечислила аферисту более 1 млн рублей. Внезапно любовь закончилась: кавалер перестал выходить на связь и отвечать на сообщения.

Женщина пришла с этой историей в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело о мошенничестве.  

Барнаул 

Алтайская правда

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