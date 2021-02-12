Горняк22: Под Санкт-Петербургом нашли тело расчлененной уроженки Барнаула • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Под Санкт-Петербургом нашли тело расчлененной уроженки Барнаула

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Накануне в Ленинградской области в лесополосе были обнаружены останки женского тела в пакетах. Следователи выяснили, что они принадлежат уроженке Барнаула, которую убил и расчленил случайный знакомый.

Следствие установило, что 65-летний пенсионер и его 37-летняя гостья распивали вечером спиртное. В ходе застолья между ними произошла ссора, и хозяин стал избивать женщину. В результате гостья скончалась от множественных ударов по голове, сообщает ТАСС.

Убийца решил избавиться от трупа. Он расчленил тело топором, разложил по пакетам и разбросал вдоль дороги.

Информация о пропаже появилась еще во вторник. Ориентировка на поиск была размещена в социальных сетях, женщину искали волонтеры. На след убийцы удалось выйти после того, как одна из жительниц поселка Мурина сообщила, что ее отец приглашал похожую гостью к себе домой.

Барнаул 

Алтайская правда

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