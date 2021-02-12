Горняк22: СК начал проверку по факту издевательства над пациентами в новоалтайской больнице • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: СК начал проверку по факту издевательства над пациентами в новоалтайской больнице

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Следственные органы СКР по Алтайскому краю начали проверку сообщения, опубликованного в СМИ, о ненадлежащем оказании медицинских услуг в новоалтайской больнице. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в декабре 2020 года сотрудники КГБУЗ «Городская больница г. Новоалтайска» оказывали услуги, которые не отвечали требованиям безопасности пациентов. А также совершили незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, в отношении нескольких лиц, находящихся на лечении.

В ходе предварительного следствия предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям врачей, информирует Следком по Алтайскому краю.

Новости Новоалтайска 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 12.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar