Горняк22: СК начал проверку по факту издевательства над пациентами в новоалтайской больнице • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Следственные органы СКР по Алтайскому краю начали проверку сообщения, опубликованного в СМИ, о ненадлежащем оказании медицинских услуг в новоалтайской больнице. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в декабре 2020 года сотрудники КГБУЗ «Городская больница г. Новоалтайска» оказывали услуги, которые не отвечали требованиям безопасности пациентов. А также совершили незаконное лишение свободы, не связанное с похищением, в отношении нескольких лиц, находящихся на лечении.

В ходе предварительного следствия предстоит установить обстоятельства произошедшего и дать юридическую оценку действиям врачей, информирует Следком по Алтайскому краю.

Новости Новоалтайска

Алтайская правда