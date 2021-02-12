Горняк22: На яровской ТЭЦ в морозы вышли из строя два котла (обновлено) • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

На ТЭЦ в г. Яровое из-за неполадок временно остановлены два котлы — №9 и №10. В городе работает лишь один – № 7.

Происшествие случилось ночью – первым вышел из строя котел № 10. Работники МУП «ЯТЭК» оперативно приступили к растопке резервного — № 9. Но, как рассказал директор предприятия Александр Хмылев, произошла еще одна непредвиденная ситуация – разгерметизация барабана котла. Работники были вынуждены остановить и его растопку.

Сейчас в ТЭЦ работает только один котел №7. Во время устранения неполадок, температура в теплосети была снижена, и это уже почувствовали жители в квартирах. Тем более в крае держатся серьезные морозы, а к ночи обещают понижение температур до минус 31.

Александр Хмылев призвал яровчан отнестись с пониманием к ситуации. Прилагаются все усилия, чтобы минимизировать время аварийных работ. Намечено завершить ремонт к вечеру 11 февраля, сообщает администрация города.

Глава г. Яровое Виталий Самобочий добавил, что информация об аварии поступила своевременно и ее тут же донесли до краевого руководства. Для устранения неполадок имеются все необходимые силы и средства.

Кроме того, будет организовано несколько групп для мониторинга ситуации. Они будут проверять температуру в квартирах горожан, чтобы получать от жителей обратную связь о ситуации.

Проблемы с городской ТЭЦ начались уже давно. Так, в конце 2019-го здесь вышло из строя оборудование, и город начал замерзать. Краевым властям пришлось ввести в Яровом режим ЧС.

Обновлено в 21:00

Ремонтные мероприятия на 9 и 10 котлах завершены. Котел №10 в растопке, в ближайшие 1-2 часа будет введён в работу. Котел №9 находится в резерве.

Новости Яровое

Алтайская правда