Горняк22: В Бийске иномарка протаранила пять автомобилей и сбила двух пешеходов • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Горняк22: В Бийске иномарка протаранила пять автомобилей и сбила двух пешеходов

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

В Бийске иномарка стала виновником серьезного ДТП, столкнувшись сразу с пятью автомобилями. Кроме того, в аварии серьезно пострадали два пешехода, один из которых скончался.

11 февраля около 14.00 часов 35-летний мужчина, управляя автомобилем Volvo XC90, не выдержал боковой интервал с попутно двигающимся ВАЗ-21110 и совершил с ним столкновение.

От удара Volvo отбросило на автомобили Toyota Land Cruiser и Hyundai Galloper, которые стояли по правому краю проезжей части дороги. После этого Volvo продолжило заносить, и иномарка столкнулась с припаркованными автомобилями ВАЗ-2106 и «Лада Веста» с последующим наездом на двух пешеходов. Пострадал и был госпитализирован 22-летний мужчина, а 50-лений пешеход скончался от полученных травм в больнице.

В отношении водителя автомобиля Volvo XC90 был составлен административный материал, так как он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего, информирует ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Новости Бийска 

Алтайская правда

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