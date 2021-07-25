Горняк22: Число заболевших ковидом в Алтайском крае перевалило за 60 тысяч

коронавирус. Фото: pixabay.com

В Алтайском крае набирает обороты заболеваемость коронавирусом. Почти каждый день в регионе фиксируется рекорд по вновь выявленным случаям

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 276 новых случаев заражения. Об этом сообщает краевой оперштаб. Общее число заболевших на 24 июля составило – 60 185 человек, в том числе 4061 детей.

Коронавирус в Алтайском крае на 24 июля

20 больных коронавирусом умерли за сутки ( все – от COVID-19). С начала пандемии в крае скончались 3 806 человек, все взрослые.

792 «тяжелых» пациента сейчас проходят лечение в госпиталях, среди них 223 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

103 человека выздоровели за сутки после коронавируса, всего с начала пандемии в регионе вылечились 48 436 человека.

3224 пациентов лежат в госпиталях с коронавирусом, еще 636 пациента лечатся там с вирусными пневмониями и неподтвержденным ковидом.

4670 коек для ковидных больных развернуты сейчас в крае. Свободными из них остаются 810 коек.

455 тыс. человек прививаются сейчас в регионе.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 95

Бийск – 17

Рубцовск – 15

Алейск – 10

Новоалтайск – 8

Белокуриха, Заринск, Славгород – по 7 заболевших

Камень-на-Оби – 6

Кулундинский, Топчихинский районы – по 5

Алтайский, Калманский, Усть-Калманский районы – по 4

Алейский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Косихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы – по 3

Баевский, Бийский, Благовещенский, Быстроистокский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Советский, Солтонский, Табунский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2

Бурлинский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Смоленский, Солонешенский, Суетский, Тогульский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что с 27 июля в Алтайском крае вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий населения.

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