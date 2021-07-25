Горняк22: В России разрешили лишать зарплаты работников за отказ от вакцинации
Вакцина Фото: pixabay
Если у сотрудника нет медотвода или другой уважительной причины, то работодатель вправе освободить его от работы, лишив при этом зарплаты
Минтруд РФ и Роспотребнадзор разрешил работодателям без сохранения зарплаты отстранять сотрудников, которые отказались ставить прививку от коронавируса, сообщает РГ. Теперь руководство может издать соответствующий приказ и указать в нем сроки.
Однако если у сотрудника есть медотвод от вакцинации, то его могут перевести на удаленную работу.
Также ведомства рекомендовали работодателям предоставлять выходной сотрудникам для прохождения вакцинации.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.