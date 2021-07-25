Горняк22: Новосибирск оказался в числе городов, где могут провести Олимпиаду-2036

Олимпиада Фото: pixabay.com

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения Олимпийских игр в 2036 году

Новосибирск вошел в список городов, где могут провести Олимпиаду в 2036 году, сообщает РИА «Новости». Также в список попали Казань, Санкт-Петербург и Москва. Однако это произойдет в случае если Россия подаст заявку на проведение Игр и получит такое право.

Депутат Госдумы Алексей Диденко заявил, что принять Олимпиаду сможет любой российский город-миллионник, потому что вся необходимая инфраструктура в них есть.

Однако, по его словам, наиболее подходящие города – Владивосток и Новосибирск, так как они располагают «достаточно серьезной инфраструктурой, выгодным географическим положением, равноудалены от центров концентрации населения, спортсменов».

«С учетом того, что у нас страна огромная, тут интересно было бы посмотреть территории за Уралом, на Дальнем Востоке, в Сибири.», – сказал он.

Напомним, Олимпийские игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа.

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