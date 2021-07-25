Горняк22: Двое жителей Алтая могут сесть за вылов редчайшей рыбы

Рыба Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Двое мужчин сетями ловили рыбу, которая запрещена к добыче. Теперь им может грозить уголовная ответственность. Проводится проверка

Полиция задержала двух жителей Бийского района, 51 и 64 лет , которые незаконно ловили редкую рыбу, сообщает пресс-служба ГВУ МВД по Алтайскому краю.

Так, ночью на реке Бия сотрудники полиции заметили лодку, с которой люди сплавляли сеть. Подойдя поближе, они обнаружили выловленного тайменя – рыбу, внесенную в Красную книгу. Во время осмотра у рыбаков изъяли лодку и орудие лова.

Сейчас по данному факту проводится проверку, решается вопрос о возбуждении уголовно дела.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае поймали рыбака-браконьера с уловом.

ТОЛК