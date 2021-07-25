Горняк22: Барнаульцам пришлось отгибать решётки, чтобы спасти из огня мать и двоих детей

Огонь. Пожар Фото: Ronald Plett с сайта Pixabay

Добровольцы еще до приезда пожарных отогнули решетки на балконных окнах, чтобы спасти из огня двух детей (четырех и пяти лет) и женщину

Вечером в субботу сильный пожар случился в девятиэтажном доме на ул. Глушкова, 13 в Барнауле, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Горела квартира на первом этаже – дым быстро распространялся на этажи выше. Еще до приезда спасателей добровольцы вывели из горящей квартиры мать и детей, а спасатели с помощью трех звеньев газодымозащитной службы вывели из задымленного подъезда 25 человек, из них 10 детей.

По словам спасателей, пожар на площади в 15 квадратных метров был ликвидирован, от огня сильно пострадали потолок, стены, домашние вещи и мебель.

Что касается причин пожара, то, как считают в МЧС, они почти всегда одинаковы – это обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы.

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