Горняк22: Ученые объяснили, могут ли заразиться бразильским штаммом COVID-19 привитые

Российские эксперты рассказали, что можно ожидать от бразильского «гамма»-штамма коронавируса. В том числе, как он влияет на привитых.

Как отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, любой вирус способен «пробить» иммунную систему. И если иммунитет не готов к встрече с инфекцией, то организм может серьезно пострадать. Врач добавила, что эта разновидность очень заразная, однако с меньшей летальностью.

Эксперт пояснила, что если человек привит, то это не дает гарантии, что он не заболеет, однако инфекция не нанесет большой вред, пишут РИА Новости.

«Никто никогда не отрицал, что на 100 процентов защищены все вакцинированные», — пояснила эксперт.

Ранее в научном центре «Вектор» сообщили, что в России выявили «гамма»-штамм COVID-19. Специалисты отметили, что бразильская мутация является очень заразной. Однако сегодня случаи ее выявления на территории России единичные.

Алтайская правда