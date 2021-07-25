Горняк22: Кухонный гарнитур украли через балкон в Алтайском крае

В Мамонтовском районе Алтайского края мужчина украл кухонный гарнитур.

Как сообщила потерпевшая женщина сотрудникам полиции, неизвестный мужчина проник в квартиру через балкон. Грабитель выпилил перед этим часть двери. Уточняется, что квартира расположена на первом этаже дома.

Все, что он взял с собой — это кухонный гарнитур. По предварительным данным, сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по краю.

Сотрудники оперативно задержали вора. Им оказался мужчина 1993 года рождения. Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Уточняют, что ранее он три раза был осужден за похожие преступления.

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Алтайская правда