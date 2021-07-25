Горняк22: В Барнауле пожарные спасли 25 человек при возгорании в девятиэтажке

Накануне вечером в Барнауле произошел пожар в девятиэтажном жилом доме по улице Глушкова. Пожарные спасли 25 человек.

По прибытию пожарные выяснили, что возгорание произошло на первом этаже. Дым стремительно распространялся вверх, поэтому спасатели приступили к эвакуации людей. Из квартир над очагом пожара были спасены двадцать пять человек, в том числе, 10 детей. Огонь прошелся по площади 15 кв. метров, пострадали потолок и стены, а также домашние вещи и мебель.

До прибытия пожарных из охваченной огнем квартиры очевидцами через окно были спасены два ребенка (4 и 5 лет) и женщина.

Как информирует ГУ МЧС России по Алтайскому краю, при пожаре никто не пострадал, причины произошедшего выясняются.

Барнаул | Пожар

Алтайская правда